Manolas-Rrahmani, due precedenti disastrosi per la coppia obbligata

A disposizione di Gattuso, dunque, restano soltanto due centrali, Kostas Manolas e Amir Rrahmani. La Gazzetta dello Sport scrive della coppia centrale che Gattuso avrà a disposizione per le prossime gare dopo i ko di Koulibaly e Maksimovic: "In questo campionato i due hanno giocato una sola volta dall’inizio, a Udine, ma soltanto per 16 minuti: Manolas fu costretto ad uscire per infortunio e venne sostituito da Maksimovic, mentre nell’intervallo Gattuso sostituì lo stesso Rrahmani con Mario Rui, dopo alcuni errori commessi dal difensore kosovaro.

La seconda volta, invece, i due si sono ritrovati insieme nei minuti finali di Sassuolo-Napoli e fu proprio Manolas, appena entrato al posto di Maksimovic, a provocare il rigore trasformato poi da Caputo per il 3-3 finale.