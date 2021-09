Manolas scalpita: pronti tre cambi di formazione con lo Sparkat Mosca

Giovedì il Napoli torna in campo per affrontare lo Spartak Mosca, seconda giornata della fase a gironi di Europa League. Possibili novità di formazione con Spalletti che pensa a diversi cambi. Potrebbe tornare Manolas in difesa, scalpita anche Ounas che punta alla maglia da titolare. Idem Lozano che sta crescendo di condizione. Lo scrive l'edizione odierna del quotidiano Tuttosport.