Manolas vuole esserci con la Juve, oggi giornata decisiva: le ultime

Se è certo il forfait di Osimhen per la finale di Supercoppa contro la Juventus, il Napoli spera di recuperare Kostas Manolas. L'edizione odierna del quotidiano Repubblica fa sapere che il difensore oggi completerà tutti gli accertamenti e poi si valuterà la sua situazione dopo l'infortunio contro l'Udinese. Il problema, spiega il quotidiano, non sembra gravissimo. Si attende l'esito della risonanza magnetica. Lui spera di esserci per la Juve.