Maradona, ancora mistero sulle cure: non aveva l'ok dei medici per essere dimesso

Anche nella sua edizione odierna il Corriere dello Sport si sofferma sulla scomparsa di Diego Armando Maradona e tutti i suoi strascichi, rifacendosi al documento pubblicato da La Nacion, risalente al 12 novembre scorso, firmato dal dottor Luque e dalle figlie Giannina e Jana. Il Pibe de Oro - si legge - non aveva l'ok dei medici per essere dimesso dalla Clinica Olivos. C'era soltanto il consiglio, da parte di Swiss Medical, di proseguire il recupero in un centro specializzato.