Maradona fortino magico: il Napoli è una delle 3 big europee imbattute nell'anno solare

Lo Stadio Maradona è un fortino. Il Napoli di Antonio Conte a Fuogrotta è imbattuto dall'8 dicembre 202 quando perse in casa contro la Lazio di Baroni che nel frattempo ha lasciato i biancocelesti e sarà il prossimo rivale guidando il Torino. Il dato, che passa inevitabilmente da quel gol pesantissimo di Billing contro l'Inter, è evidenziato quest'oggi dalla Gazzetta dello Sport: il Napoli è uno dei tre club nei top 5 campionati europei a non aver mai perso in casa nell’anno solare.

Il Napoli è imbattuto come Liverpool e Monaco (uniche tre in Europa) e le statistiche stanno lì a ricordarlo: dieci successi e tre pareggi (tutti nella passata stagione, con Inter, Udinese e Genoa) con ventisei gol segnati e dieci subiti nelle quattordici partite complessivamente affrontate. Ed il calendario ora dice Torino, ma poi di nuovo al Maradona arriverà l'Inter, la madre di tutte le partite ed una sfida che l'anno scorso fu spartiacque dell’ultimo campionato.