Rinnovo Rrahmani volontà anche di ADL: svelato un retroscena sul rapporto tra i due

vedi letture

Un rapporto solido e di grande stima reciproca: c'è un forte legame tra Amir Rrahmani e il presidente Aurelio De Laurentiis. Il numero uno del Napoli ha un feeling particolare con il difensore kosovaro, considerandolo un elemento cruciale non solo in campo. Proprio per questa grande considerazione, ADL ha dato subito l'ok al rinnovo contrattuale del pilastro difensivo fino al 2028, con opzione per il 2029. Non solo: Rrahmani vedrà anche il suo ingaggio ritoccato al rialzo fino a ben 4,1 milioni di euro a stagione.

De Laurentiis lo valuta come un vero uomo spogliatoio fin dal suo arrivo dal Verona, apprezzandone la capacità di non alimentare mai polemiche e la misura nelle parole. A questo punto, il rinnovo è una mera formalità e la firma sul nuovo accordo appare imminente. A scriverlo è l'edizione odierna de Il Mattino.