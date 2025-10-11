Il clean sheet manca da 40 giorni: da Torino in avanti Conte avrà un'arma in più

Ottime notizie giungono da Castel Volturno in vista della trasferta del 18 ottobre contro il Torino. Alessandro Buongiorno è sulla via del recupero e, secondo il Corriere del Mezzogiorno, sarà a disposizione di Antonio Conte già per la sfida contro i granata. Il difensore, reduce dall'operazione per pubalgia e costretto a un nuovo stop per una lesione all'adduttore sinistro dopo le gare con Cagliari, Fiorentina e Manchester City, è finalmente pronto a tornare in campo.

Il suo rientro è atteso con impazienza. Il Napoli, infatti, non riesce a mantenere la porta inviolata dal 30 agosto (Napoli-Cagliari), subendo almeno un gol a partita da quel momento. La solidità e la sicurezza di Buongiorno sono elementi fondamentali su cui la squadra partenopea punta per ritrovare quel clean sheet che manca da troppo tempo e per dare continuità al cammino in campionato.