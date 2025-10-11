Il clean sheet manca da 40 giorni: da Torino in avanti Conte avrà un'arma in più
Ottime notizie giungono da Castel Volturno in vista della trasferta del 18 ottobre contro il Torino. Alessandro Buongiorno è sulla via del recupero e, secondo il Corriere del Mezzogiorno, sarà a disposizione di Antonio Conte già per la sfida contro i granata. Il difensore, reduce dall'operazione per pubalgia e costretto a un nuovo stop per una lesione all'adduttore sinistro dopo le gare con Cagliari, Fiorentina e Manchester City, è finalmente pronto a tornare in campo.
Il suo rientro è atteso con impazienza. Il Napoli, infatti, non riesce a mantenere la porta inviolata dal 30 agosto (Napoli-Cagliari), subendo almeno un gol a partita da quel momento. La solidità e la sicurezza di Buongiorno sono elementi fondamentali su cui la squadra partenopea punta per ritrovare quel clean sheet che manca da troppo tempo e per dare continuità al cammino in campionato.
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Torino
|Napoli
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro