Georgia in ansia per Kvaratskhelia: l'ex azzurro è in dubbio per la Spagna

Brutte notizie per la Georgia in vista della difficile sfida contro la Spagna. L'incognita più grande riguarda Khvicha Kvaratskhelia: l'attaccante del Paris Saint-Germain è infatti in forte dubbio a causa di un problema muscolare alla coscia sinistra che lo ha tenuto fuori dagli ultimi impegni con il club.

A complicare i piani del CT Willy Sagnol si aggiunge anche la squalifica di Lochoshvili in difesa. Lo stesso Sagnol, consapevole della differenza tecnica, ha già voluto abbassare le aspettative: "La Spagna è una delle migliori squadre del mondo. Sappiamo che c'è una grande distanza tra noi e loro," ha ammesso il selezionatore.

L'obiettivo per i georgiani, dunque, non è la vittoria, ma "ridurre questa distanza e costruire una squadra rispettabile". Il Napoli attende con apprensione notizie sulle condizioni del suo ex-talento, sperando non sia nulla di grave. A scriverlo è Tuttosport.