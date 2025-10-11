De Bruyne stravince la sfida con Elmas, sfiora gol e assist ma finisce 0-0

Kevin De Bruyne ha stravinto la sfida a distanza con Elmas, ma tutto ciò non è servito a concretizzare un lungo assalto, racconta quest'oggi il Corriere dello Sport analizzando la sfida del Belgio contro la Macedonia terminata sullo 0-0. La partita è stata un monologo della selezione di Rudi Garcia. ma la classifica non ha avuto scossoni ed il Belgio dovrà ancora inseguire.

Molti sussulti ma nessun gol in questa partita che metteva di fronte due compagni di squadra con il numero 7 sulla maglia. Nemmeno un tiro in porta per la Macedonia, contro i venticinque totali del Belgio. Diverse le occasioni anche per De Bruyne che stavolta non ha trovato il gol, trovando di fronte anche un Stojcevski in grande giornata per sbarrargli la strada. E neanche l'assist, mandando in gol De Cuyper ma in posizione di fuorigioco