Possibili novità di formazione con la Cremonese: due cambi sulla sinistra?

Ultime notizie in vista di Cremonese-Napoli, prossimo impegno di Serie A allo Stadio Giovanni Zini. Gli azzurri tornano in trasferta e, per l’occasione, potranno contare anche sul sostegno dei tifosi napoletani residenti in Campania.

Secondo il Corriere del Mezzogiorno, Antonio Conte è orientato a confermare il 3-4-3, con alcune novità nell’undici iniziale. In difesa è atteso il rientro di Buongiorno, mentre sulla corsia sinistra potrebbe tornare titolare Gutierrez. A destra spazio quasi certo a Politano, con Lobotka e McTominay in mezzo al campo. In attacco Hojlund sarà il riferimento centrale, supportato da Neres e uno tra Lang ed Elmas sulle fasce.