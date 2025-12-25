Carratelli: "C'è Conte dietro il rilancio di Jesus, Politano, Spinazzola, Elmas..."

Prima di ogni tattica e strategia, Conte trasmette se stesso ai suoi giocatori, scrive il giornalista Mimmo Carratelli sul Corriere dello Sport, raccontando di "un modello così vero e autentico che cattura ed esalta. Così Conte, per De Laurentiis, diventa il condottiero e, per Politano e Neres, “lo seguiremo sino alla morte”.

Focus anche sul lavoro di alcuni singoli: "Se, in Arabia, Neres è stato il fantastico pazzariello che ha scosso il Milan e ha abbattuto il Bologna e Hojlund un guerriero infinito, Lobotka è stato il protagonista assoluto della finale, un match sfolgorante per ampiezza di gioco, senso tattico e guida totale della squadra. E c’è ancora tanto Conte nel rilancio di Juan Jesus, nella fiducia in Hojlund, nel credito continuo dato a Politano e Spinazzola, nel nuovo ruolo di McTominay lontano dalla luce del gol per diventare un baluardo a centrocampo (assente ancora Anguissa) e nell’impiego di Elmas, detestato da tutti i soloni, ma jolly prezioso. Questo è Conte. La cura dei dettagli e la forza trascinante un intero gruppo".