Mario Rui, dettagli sull'esclusione anticipata decisa da Gattuso

Rino prova a raddrizzare l’annata, lo fa a modo suo, anche con le maniere forti. Si parla della scelta di Rino Gattuso di allontanare Mario Rui dall'allenamento del giovedì sull'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno: "Mario Rui non ha terminato l’allenamento con i compagni, Gattuso non ha gradito il suo atteggiamento in campo. Durante la partitella a campo ridotto, il terzino portoghese, escluso in tre gare consecutive, è parso nervoso. Poco concentrato

Gattuso non l’ha visto in campo con l’intensità giusta e la testa sgombra, ha quindi deciso di mandarlo via. Una storia che fa parte dei suoi metodi, accadde ad Allan prima della gara di Cagliari, a Lozano mentre si preparava la finale di Coppa Italia. Un girone fa, Mario Rui e Ghoulam finirono in tribuna a Bologna proprio perché non avevano avuto la determinazione richiesta durante la rifinitura".