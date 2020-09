Mascherine trasparenti e distanza sociale: il piano della FIGC per riaprire gli stadi

La FIGC sta preparando un documento da presentare al Governo per preparare la riapertura parziale degli stadi a metà ottobre. L'idea prevederebbe anche l'obbligo per il pubblico, di indossare mascherine trasparenti per essere riconoscibili dalle forze dell'ordine, ovviamente con distanza tra un posto e l'altro di almeno 2,25 metri. Per il momento, il Comitato Tecnico Scientifico ha detto no, ma si continua a lavorare. A riportarlo è La Repubblica.