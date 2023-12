Mazzarri ancora contro Allegri: il bilancio della sfida in panchina

Mazzarri vs Allegri, a loro due. Qual è il bilancio nel confronto tra allenatori? Mazzarri ha battuto solo due volte Allegri

Mazzarri vs Allegri, a loro due. Qual è il bilancio nel confronto tra allenatori? Mazzarri ha battuto solo due volte Allegri a fronte di sette sconfitte e sei pareggi: il 18 settembre 2011 in Napoli-Milan 3-1, quando dopo un gol di Aquilani salì in cattedra Cavani ribaltando il risultato con una tripletta, e il 22 dicembre 2013 in Inter-Milan 1-0 con Palacio decisivo a quattro giri di lancette dal novantesimo.