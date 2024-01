Mazzocchi distrutto dai quotidiani: è da 3 in pagella

Tempo tre minuti dal suo subentro e Mazzocchi è stato espulso per un fallo folle ai danni del granata Lazaro.





Una partita da dimenticare per molti, per qualcuno più di altri: per il laterale difensivo Pasquale Mazzocchi, fresco di arrivo dalla Salernitana, era la partita del debutto e non si può dire che la sua avventura cominci con i migliori auspici. Tempo tre minuti dal suo subentro e Mazzocchi è stato espulso per un fallo folle ai danni del granata Lazaro.

I giudizi dei quotidiani distribuiti stamattina nelle edicole italiane sono impietosi: pioggia di 3 su Mazzocchi, la cui follia tecnica ha finito per tagliare le gambe ai compagni di squadra. "Ha una voglia matta che non controlla", scrive di lui il Corriere dello Sport che poi aggiunge: "E dopo 4 minuti si trasforma in un istante di follia". La Gazzetta dello Sport non ci va troppo più morbida: "Fallaccio incomprensibile (...) Chiude la partita". Stesso voto ma senza giudizio per Corriere della Sera e per Tuttosport, il portale a tinte azzurre Tutto Napoli descrive il suo intervento ai danni di Lazaro come una "follia". Si 'salva' su TMW, che arriva addirittura al 4: Il suo debutto è clamoroso: al 46' entra, al 48' mette un bel pallone che Raspadori non sfrutta, al 50' fa un intervento-killer su Lazaro e viene espulso. Un esordio da incubo".

LE PAGELLE DI MAZZOCCHI

Corriere dello Sport: 3

La Gazzetta dello Sport: 3

Tuttosport: 3

Corriere della Sera: 3

TMW: 4

Tutto Napoli: 3