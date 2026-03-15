McTominay, buon impatto e applausi dai quotidiani: "Utile anche solo a spaventare il Lecce"

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Il rientro di Scott McTominay è stato uno degli elementi che hanno cambiato la partita contro il Lecce. Il centrocampista del Napoli, tornato dopo diverse gare di assenza, non ha avuto l’impatto spettacolare di De Bruyne ma ha comunque dato equilibrio e fisicità alla squadra, come sottolineano i voti dei quotidiani.

I voti di Gazzetta, Mattino e Repubblica per McTominay

Per La Gazzetta dello Sport il suo è da 6: “Non impattante come De Bruyne, ma utile anche solo per spaventare gli avversari. Gioca centrale, con pochi inserimenti”. Stesso voto per Il Mattino: “Si piazza sottopunta e occupa l’area con continuità, la sua presenza mette ansia alla difesa”. Per Repubblica (6) è ancora in rodaggio: “Arrugginito, ma combattivo”.

Gli altri voti per McTominay

Il Corriere dello Sport evidenzia il peso del rientro: “Torna dopo cinque partite e contribuisce alla svolta fino a esaurimento energie”. Giudizi leggermente più alti per Tuttosport e Corriere della Sera (6,5): l’ingresso dello scozzese ha dato forza e stabilità al centrocampo del Napoli nella ripresa.