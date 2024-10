McTominay corre come Forrest Gump: 12km di media a partita, è 1° in Serie A

McTominay corre come Forrest Gump, titola nelle pagine interne il Corriere dello Sport per celebrare i numeri fisici del centrocampista scozzese, paragonato al celebre personaggio cinematografico interpretato da Tom Hanks. L'ex United ha riserve d’ossigeno infinite e ora che i chilometri percorsi vengono registrati, tutti si stanno accorgendo anche delle sue capacità atletiche, oltre che tecniche.

Dopo 7 giornate di campionato, è primo per la media dei chilometri percorsi in Serie A: 12,815 km con la Juventus, alla sua prima da titolare, 12,353 contro il Monza e 12,4 nell’ultima prima della sosta contro il Como per una media di 11,911 a partita. Alle sue spalle, sul podio di quelli che corrono di più, ci sono Freuler del Bologna (11,742) e Gosens della Fiorentina (11,730). Nella top 20 altri tre azzurri. Anguissa è 13° (11,243 km), Di Lorenzo è 14° (11,142) e Lobotka è 20° (11,024). Quindi ritmo, intensità, doppia fase, oltre ai gol.