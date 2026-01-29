Marianucci e Ambrosino ormai fuori rosa: nodi da risolvere in questo mercato

vedi letture

Senza Champions, cambia la strategia del mercato. Questo è quanto scrive l'edizione odierna de Il Mattino: "Ovviamente, vengono meno almeno due partite e dalle casse una ventina di milioni. E ora cinque giorni per fare almeno altre due operazioni in entrata. E risolvere i nodi di Marianucci (c’è la Cremonese che lo aspetta a braccia aperte) e Ambrosino (conteso da Venezia ed Avellino).

Ormai fuori rosa dopo il polverone sollevato dal loro agente Giuffredi e in ogni caso non ritenuti importanti nelle gerarchie di Conte tant’è che neppure ieri sera, nonostante l’emergenza, Ambrosino è stato convocato (il difensore ex Empoli non è nella lista Uefa). Mazzocchi, che pure ha delle discrete richiesta, non si muoverà da Napoli. In ogni caso, da stamane il ds Manna proverà a chiudere il cerchio delle tante opzioni che ha sul tavolo".