Polverosi: "Che storia quella di Antonio Vergara da Frattaminore"
Alberto Polverosi, sulle pagine del Corriere dello Sport, analizza così quanto accaduto ieri sui campi di Champions: "Un peccato aver perso il Napoli, quello maestoso del primo tempo, quello della rimonta voluta con tutte le sue forze e tutta la sua rabbia, quello del gol-gioiello del ragazzino di Frattaminore, Antonio Vergara. I campioni d’Italia che stavano dominando i campioni del mondo. Era una bella storia. Ma quando i londinesi hanno cominciato a rovesciare in campo i campioni che custodivano in panchina, Conte non ha potuto fare altrettanto. Di campioni ne aveva anche lui, ma in infermeria, e così ha perso".
Sull'Inter: "Possiamo consolarci solo in parte con l’Inter che finalmente ha battuto una delle grandi, il Borussia Dortmund, dopo le tre sconfitte di fila con Atletico Madrid, Liverpool e Arsenal. Ma neanche il 2-0 sotto il muro giallo del Westfalenstadion gli ha permesso di entrare nel gruppo delle prime otto" si legge.
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Napoli
|Fiorentina
