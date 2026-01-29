Alisson Santos, il Napoli al lavoro per convincere lo Sporting: la situazione

Secondo quanto scrive Tuttosport, il Napoli avrebbe già incassato il sì di Alisson Santos, esterno offensivo dello Sporting CP, uno dei profili seguiti con maggiore attenzione in questa finestra di mercato. Il giocatore avrebbe accettato un contratto fino al 2031, segnale chiaro della volontà di sposare il progetto azzurro.

Ora, però, la partita si sposta sul tavolo dei club: il Napoli sta lavorando per convincere lo Sporting ad accettare la formula del prestito oneroso con diritto di riscatto. Una soluzione quasi obbligata, considerando i vincoli del mercato a saldo zero imposti alla società di Aurelio De Laurentiis. L’operazione è dunque avviata, ma servirà ancora uno sforzo diplomatico per trovare l’incastro giusto e portare Alisson Santos all’ombra del Vesuvio.