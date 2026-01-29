Ziliani a valanga su Conte: "Disastro perfetto! Forse ADL dovrebbe chiedergli i danni..."

"Il disastro perfetto di Conte: eliminato da tre club eliminati (PSV, Eintracht e Copenaghen) e da due salvi per miracolo (Qarabag e Benfica)". Così scrive su X Paolo Ziliani dopo Napoli-Chelsea: "Certificata la sua totale inettitudine in campo europeo Il cammino Champions del Napoli era tra i più agevoli in assoluto, eppure Conte è riuscito nell'impresa di farsi eliminare subito come nelle due ultime avventure all'Inter. In quanto agli infortuni, c'entrano ben poco (e comunque sono sua responsabilità): forse De Laurentiis dovrebbe chiedergli i danni".