Ndoye e Atta, il Napoli ci ripensa. Il Mattino: "Può esserci ritorno di fiamma"

vedi letture

Dan Ndoye e Arthur Atta tornano nei radar del Napoli. Lo scrive l'edizione odierna de Il Mattino: "Per Olivera, il Nottingham offre tra i 18 e i 20 milioni: occhio, perché lì c’è la stella Ndoye e chissà che in qualche operazione last second non ci possa essere un ritorno di fiamma per l’esterno ex Bologna che è rimasto sullo stomaco a De Laurentiis l’estate scorsa.

Ngonge potrebbe portare una liquidità inattesa: il belga è vicinissimo all’Espanyol, prestito oneroso fissato a 2,5 milioni con opzione per riscatto intorno ai 10 milioni. Il ritorno in campo dopo l’infortunio di Arthur Atta riporta il centrocampista dell’Udinese al centro dell’interesse degli azzurri: è seguito da diversi mesi, poi il gelo dopo i problemi fisici".