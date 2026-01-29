Ndoye e Atta, il Napoli ci ripensa. Il Mattino: "Può esserci ritorno di fiamma"
TuttoNapoli.net
Dan Ndoye e Arthur Atta tornano nei radar del Napoli. Lo scrive l'edizione odierna de Il Mattino: "Per Olivera, il Nottingham offre tra i 18 e i 20 milioni: occhio, perché lì c’è la stella Ndoye e chissà che in qualche operazione last second non ci possa essere un ritorno di fiamma per l’esterno ex Bologna che è rimasto sullo stomaco a De Laurentiis l’estate scorsa.
Ngonge potrebbe portare una liquidità inattesa: il belga è vicinissimo all’Espanyol, prestito oneroso fissato a 2,5 milioni con opzione per riscatto intorno ai 10 milioni. Il ritorno in campo dopo l’infortunio di Arthur Atta riporta il centrocampista dell’Udinese al centro dell’interesse degli azzurri: è seguito da diversi mesi, poi il gelo dopo i problemi fisici".
Pubblicità
Rassegna Stampa
Le più lette
3 Conte in conferenza: "Andati anche oltre le aspettative. In Champions potevamo starci! Sabato già in campo..."
4 Chelsea, Rosenior in conferenza: "Sterling? Gli auguro il meglio. Sapevo che il Napoli col passare del tempo..."
Prossima partita
31 gen 2026 18:00
Serie A Enilive 2025-2026
Serie A Enilive 2025-2026
in onda su DAZN
|VS
|Napoli
|Fiorentina
In primo piano
Da 0 a 10: la carognata inattesa, le stron**te su Meret, la scioccante news su Vergara e il dato che inchioda Conte
Redazione Tutto Napoli.netLiveConte in conferenza: "Spalletti porti rispetto, non deve permettersi! Senza Neres non c'è creatività. Peccato per Copenaghen. Sul Chelsea e gli infortuni..."
Arturo MinerviniDa 0 a 10: la balla spaziale di Spalletti, la sciagura del rigore a Di Lorenzo, la due sconfitte di Conte e il dubbio su Vergara
Antonio NotoTuttonapoliMilinkovic-Savic non è al meglio! Proverà a stringere i denti per esserci con la Juve
Fabio TarantinoPodcastSindaco Manfredi a Radio Tutto Napoli: "Presto cittadinanza per ADL! Su restyling Maradona e nuovo stadio..."
© 2026 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Tuttonapoli.net per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com