Caiazza sul Roma: "Che fallimento! Non è colpa delle assenze, ADL merita un mea culpa"
Salvatore Caiazza, giornalista de Il Roma, sul quotidiano ha scritto un fondo all'indomani della sconfitta del Napoli contro il Chelsea e dell'eliminazione precoce dalla Champions League: "La colpa non è delle assenze. Basti pensare al pareggio della settimana scorsa a Copenaghen. Senza dimenticare le sconfitte con PSV e Benfica e lo 0-0 casalingo con l’Eintracht Francoforte. Con otto punti non si va da nessuna parte. Lo sa bene De Laurentiis, che non potrà contare su altri soldi della UEFA per i prossimi turni. Aurelio De Laurentiis meriterebbe un mea culpa per questo fallimento. In estate è stato fatto un mercato milionario che, però, non è servito a niente.
Basti pensare alle cessioni di Lang e Lucca, a Beukema che non parte mai titolare, a Gutierrez che sta sempre dietro a Spinazzola, a Marianucci finito fuori rosa. Pure Milinkovic-Savic non è proprio stato il massimo. Praticamente l’unico grande pezzo è stato Hojlund, che è cresciuto molto ed è stato fondamentale per alcuni successi".
