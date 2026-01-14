McTominay super non solo in campo: il “rap” sugli assenti esalta tutta la città

McTominay super non solo in campo: il “rap” sugli assenti esalta tutta la città. Così scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport sul video, diventato virale, in cui lo scozzese elenca ai microfoni di Dazn tutte le assenze in casa Napoli: "Dopo due gol nello scontro scudetto tra Inter e Napoli, Scott McTominay, da migliore in campo, è diventato il Lutero del contismo, dicendo ai microfoni di Dazn: «NoAnguissa, no Lukaku, no Gilmour, no De Bruyne, noRrahmani all’inizio della stagione. Neres infortunato.

Voglio dire: se l’Inter non avesse Thuram, Lautaro, Barella,Calhanoglu. Sarebbe difficile». Questo elenco è diventato un rap per i ragazzi napoletani, un rosario da ripetere come manifesto del contismo e del carattere del Napoli incarnato dal centrocampista scozzese, che può cambiare posizione e intensità di gioco senza smettere di essere il protagonista del calcio napoletano".