Medel disastroso per i quotidiani: "Confronto impari con Osimhen! Rigore evidente..."

Serataccia per il Bologna, travolto 3-0 dal Napoli a Napoli. Difficile trovare un capro espiatorio dopo una gara nella quale, come sottolineato dallo stesso Mihajlovic, gli emiliani sono stati in tutto e per tutto inferiori agli avversari. Significativo uno dei duelli della partita, quello perso da Gary Medel contro l'inarrestabile Victor Osimhen, che tra le altre cose ha portato al rigore del 2-0. "Il salto a braccio alto - scrive La Gazzetta dello Sport - che causa il rigore è evidenza di una sfida dura da vincere". "Confronto impari con Osimhen" sottolinea Tuttosport, mentre il Corriere dello Sport: "Osimhen è straripante in elevazione: rigore e rabbia".

I voti

TMW: 4,5

La Gazzetta dello Sport: 5

Tuttosport: 5

Corriere dello Sport: 5,5

Corriere della Sera: 4,5