Media pazzesca in Champions e in Serie A: nessuno in Europa come il Napoli

"Il numero perfetto è 3 e il Napoli lo ha sottoscritto finora con impressionante puntualità (ogni 90’ di media) alla casella dei gol segnati, sommandone 42 nelle prime 14 partite ufficiali giocate in questa stagione, tra Serie A e Champions". L'edizione odierna di Repubblica si focalizza sull'incredibile produzione offensiva della squadra azzurra

"È una statistica inavvicinabile per le altre squadre italiane e in Europa hanno saputo fare meglio rispetto all’inarrestabile reparto offensivo di Luciano Spalletti solo due corazzate: Bayern Monaco e Manchester City, che però hanno fatto la voce grossa sotto porta soprattutto nei rispettivi campionati. Gli azzurri stanno primeggiando invece con la stessa capacità realizzativa in campo nazionale e internazionale, grazie a un attacco che si è rivelato quasi inarrestabile per la maggior parte delle rivali, maltrattando nella stessa maniera i top club (Liverpool e Ajax) e le provinciali che si sono trovate sulla strada di Kvaratskhelia & Co: ultime in ordine di tempo Cremonese e Bologna. Ma lo strapotere offensivo degli azzurri è stato ancora più impressionante in Champions: 17 gol all’attivo, alla media di 4,25 a gara. In doppia cifra negli altri gironi hanno saputo arrampicarsi solo i soliti Bayern (13 reti) e City (11), che in Europa stanno peraltro facendo un po’ di fatica in più rispetto alle facili goleade collezionate nei rispettivi tornei nazionali".