Meret ancora out? Conte può dormire sonni tranquilli: i numeri di Caprile sono già convincenti

La sfida del cuore di Elia Caprile. Un anno fa il portiere classe 2000 viveva Empoli-Napoli difendendo i pali della formazione toscana, domenica invece tornerà al Castellani da titolare di quella campana, alla luce dell'infortunio di Alex Meret. E in queste partite in cui l'ha sostituito ha già convinto tutti.

Non era facile, ma Caprile ha risposto presente, sfoderando ottimi interventi e blindando la propria porta con 3 clean sheet in 4 apparizioni tra Serie A e Coppa Italia. In estate Fiorentina (soprattutto) e Monza lo volevano, però il Napoli l’ha dichiarato incedibile. A scriverlo è l'edizione odierna di Tuttosport.