Meret, contratti frequenti con l'agente: club vuole il rinnovo

Alex Meret ed una situazione contrattuale ancora da formalizzare, col Napoli che però pare intenzionato a rinnovare il contratto del difensore, come chiarito dallo stesso direttore sortivo Giovanni Manna: "Abbiamo la volontà di continuare lui e lui ha la volontà di continuare con noi. E' un portiere importante, mai messo in discussione da noi".

Nel 4-0 di Cagliari c'è la mano di Alex Meret, decisivo con tre parate su Piccoli, Luperto e Marin dopo che aveva inciso anche nel successo contro il Parma con l'intervento all'ultimo istante sulla conclusione di Almqvist. Meret ha spazzato via i dubbi che anche quest'estate erano piombati nel ritiro di Castel di Sangro, come un temporale estivo, dopo un errore in amichevole contro il Girona. Conte ha spiegato il suo pensiero dopo il poker inflitto al Cagliari: «Meret ha giocato con la febbre ed è stato determinante. Da lui mi aspetto maggiore leadership ma la sua titolarità non è in discussione. È importante non prendere gol». Meret ha il contratto in scadenza a giugno 2025, sono frequenti i colloqui avviati con il suo entourage per arrivare al rinnovo.