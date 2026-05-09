Prima pagina Juve senza margine di errore, TuttoSport: "Ti giochi tutto"

vedi letture

Il weekend di Serie A si apre con una notizia importante dal venerdì sera: il Torino batte il Sassuolo 2-1 in rimonta e lo fa grazie a un cuore tutto granata. Decisivo ancora una volta Simeone, al quinto gol consecutivo, mentre Pedersen firma la rimonta dopo il vantaggio iniziale di Thorstvedt. La scossa vera però porta la firma di Zapata, ancora decisivo a partita in corso. Con D'Aversa in panchina i granata hanno vinto cinque delle ultime dieci partite disputate al Grande Torino, e ora i tifosi sognano in grande per il finale di stagione.

La sfida più attesa del weekend è però quella di Lecce, dove la Juventus si gioca una fetta enorme di futuro alle 20.45. In palio non ci sono solo tre punti: c'è la Champions League, i milioni UEFA, il pareggio di bilancio e l'appeal sul mercato. Roma e Como premono alle spalle e i bianconeri non possono più sbagliare. Vlahovic è pronto a guidare l'attacco, con Yildiz alle spalle, in quello che è ormai un dentro o fuori. Il tecnico non ha dubbi: molti resteranno, ma servono rinforzi, e il progetto di costruire una squadra subito vincente dipende in larga parte dal verdetto dell'Olimpico del Via del Mare.

Doppio appuntamento all'Olimpico anche per l'Inter, che affronta la Lazio oggi pomeriggio alle 18 in quello che viene presentato come il test ideale in vista della finale di Coppa Italia di mercoledì. Cristian Chivu punta sulla forma ritrovata di Lautaro Martinez, titolare e osservato speciale: il capitano nerazzurro cercherà continuità di rendimento nel duplice impegno che potrebbe consegnare all'Inter l'ultimo trofeo della stagione.