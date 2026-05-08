Torna Vergara e Hojlund sorride: il dato su Rasmus

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"Testimonianza, quindi, di quanto spesso il danese sia stato lasciato troppo solo nel reparto offensivo nell'ultimo periodo".

Il quotidiano Tuttosport accende i riflettori sul rientro di Vergara, sempre più vicino dopo i minuti messi nelle gambe nell’amichevole contro la Scafatese a Castel Volturno. Il trequartista viene descritto come uno degli uomini chiave del Napoli nei momenti più complicati della stagione: con lui in campo, infatti, gli azzurri hanno ottenuto 9 vittorie, 5 pareggi e 4 sconfitte in 18 partite.

La sua assenza, sottolinea il quotidiano, avrebbe inciso soprattutto sul rendimento di Hojlund: l’attaccante arrivato in estate dal Manchester United ha segnato 11 dei suoi 14 gol stagionali quando al suo fianco c’era almeno uno tra Vergara e Neres. Testimonianza, quindi, di quanto spesso il danese sia stato lasciato troppo solo nel reparto offensivo nell'ultimo periodo.