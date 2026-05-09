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Inter due volte contro la Lazio, Gazzetta dello Sport: "Prove di doblete all'Olimpico"

Inter due volte contro la Lazio, Gazzetta dello Sport: "Prove di doblete all'Olimpico"TuttoNapoli.net
Oggi alle 08:10Rassegna Stampa
di Daniele Rodia

La Gazzetta dello Sport dedica la sua prima pagina all'intervista esclusiva realizzata con Toto Wolff sulla stella nascente della Formula 1 Kimi Antonelli. Spazio, chiaramente, anche al calcio con la super doppia sfida in pochi giorni tra Lazio ed Inter: oggi prova di doblete, con la gara della Serie A alle ore 18, e mercoledì la finalissima di Coppa Italia.