Prima pagina

Champions e Di Lorenzo, Corriere dello Sport: "Il Napoli prepara la doppia festa!"

Champions e Di Lorenzo, Corriere dello Sport: "Il Napoli prepara la doppia festa!"TuttoNapoli.net
Oggi alle 07:45Rassegna Stampa
di Daniele Rodia

Lunedì il Napoli vuole la Champions e Conte ritrova il suo capitano dopo 100 giorni: apre così in prima pagina quest'oggi il Corriere dello Sport dedicando il taglio basso alla sfida del Maradona per il Napoli. Con una vittoria, ma anche pareggiando, il Napoli può assicurarsi una pioggia di milioni con la qualificazione alla prossima Uefa Champions League. Ecco la prima pagina odierna: