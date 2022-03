Meret farà parte del nuovo corso dell'Italia, ma il futuro è un rebus

Alex Meret dovrebbe far parte del nuovo corso dell'Italia. La porta è un po’ chiusa dal campano Donnarumma

Alex Meret dovrebbe far parte del nuovo corso dell'Italia. La porta è un po’ chiusa dal campano Donnarumma, titolare indiscusso con la maglia azzurra. Intanto, il portiere friulano sta cercando di recuperare dal brutto infortunio: fratture delle vertebre lombari. Deve ritrovare il posto in squadra e Ospina sembra un titolare inamovibile. Meret dovrebbe rappresentare il futuro del Napoli, ma anche essere un ottimo rincalzo in Nazionale. Lo scrive il Corriere del Mezzogiorno.