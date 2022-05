Meret non vuole dualismi in porta: ribadita condizione per il rinnovo

A Castel Volturno ieri è stato avvistato Federico Pastorello che ha incontrato il direttore sportivo Giuntoli

TuttoNapoli.net

A Castel Volturno ieri è stato avvistato Federico Pastorello che ha incontrato il direttore sportivo Giuntoli. Si è fatto il punto sulla situazione di Meret, non c’è ancora l’accordo per il rinnovo del contratto in scadenza nel 2023 e l’entourage ha ribadito la propria posizione: niente dualismi illustri in porta, il futuro di Alex a Napoli solo se il club punterà su di lui. Lo scrive l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno.