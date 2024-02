Meret, occhio alla Roma: spera di prenderlo a zero (ma tutto dipende da presenze col Napoli)

Lo scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport, che fa il punto sulla situazione dell'estremo difensore del Napoli

TuttoNapoli.net

Alex Meret è finito nel mirino della Roma. Lo scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport, che fa il punto sulla situazione dell'estremo difensore del Napoli: "A questo proposito vanno registrati i contatti con l’entourage di Alex Meret, numero 1 del Napoli. La Roma si è informata sulla sua posizione contrattuale, che prevede la scadenza a giugno con rinnovo automatico fino al 2025 in caso di raggiungimento del 70% delle presenze.

A oggi Meret, che guadagna 1,8 milioni netti, ha giocato 22 partite su 32, quindi è al 68%. La questione può diventare interessante per il direttore sportivo che verrà: un nazionale classe ‘97 a parametro zero non capita tutti i giorni".