Mertens a giugno a Napoli potrebbe fare un annuncio importante

Il 6 giugno al Maschio Angioino Dries Mertens diventerà cittadino napoletano a tutti gli effetti. L'annuncio ieri pomeriggio in diretta radio, a Kiss Kiss Napoli, del consigliere Salvatore Flocco: «Finalmente Dries sarà cittadino napoletano, è un lavoro che parte da lontano».

Dries, 148 gol in 397 presenze dal 2013 al 2022, re dei bomber nella storia azzurra, è pronto a tornare a Napoli, la sua città adottiva. Anni 38 a maggio, in quell'occasione Dries, in scadenza di contratto con il Galatasaray, potrebbe anche annunciare l'addio al calcio. Decisione in corso, o forse già presa. Ne aveva parlato anche recentemente. Lo scrive il Corriere dello Sport oggi in edicola.