Mertens, cittadinanza a giugno e poi festa a Posillipo? L'idea

Se Ciro Dries Mertens già era considerato napoletano d'adozione dal popolo partenopeo, dal prossimo 6 giugno 2025 lo sarà anche per la burocrazia italiana: il sindaco Gaetano Manfredi aveva deliberato la decisione ben 3 anni fa, anche se poi per una serie di date e impegni che non si incastravano, la cosa è stata sempre rimandata, ma ora ci siamo.

Appuntamento al 6 giugno al Maschio Angioino nella Sala dei Baroni la stessa sede dove il tecnico Luciano Spalletti ha ricevuto dal sindaco Manfredi la cittadinanza onoraria dopo aver vinto il terzo scudetto della storia. L'attaccante intenderebbe - questo trapela - fare una festa anche per la città - dalla sua casa di Posillipo. Lo fa sapere Il Mattino.