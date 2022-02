Mertens distrutto dai quotidiani: "E' un fantasma e scompare quasi per tutta la partita"

Il Napoli agguanta l'1-1 negli ultimi minuti contro il Cagliari in Sardegna grazie al gol provvidenziale di Osimhen subentrato nella ripresa per Petagna. Gli azzurri hanno giocato comunque una brutta partita e il peggiore in campo è stato a sorpresa Dries Mertens. Per la Gazzetta "le ultime panchine lo hanno arrugginito". Secondo il Corriere dello Sport "non c'è e si vede" e poi lo definisce "un'ombra che passeggia". Tuttosport ricorda semplicemente che è proprio da un suo passaggio sbagliato che nasce il vantaggio del Cagliari. Per Il Mattino "viene soffocato nella morsa dei difensori rossoblu e non riesce a lasciare il segno". Tuttonapoli lo difende scrivendo: "Difficile da giudicare troppo negativamente. Soffre, come tutti, l'inerzia della gara, ma appena ha la possibilità è l'unico che prova a creare qualche spunto interessante". Infine la valutazione di TMW: "Senza Insigne e Osimhen, dovrebbe essere lui a caricarsi la squadra sulle spalle. Invece è un fantasma. Scompare per larghi tratti, quando ricompare regala tanti palloni al Cagliari".

I voti

TMW: 4,5

Gazzetta dello Sport: 5

Corriere dello Sport: 4,5

Tuttosport: 5

Il Mattino 4,5

Tuttonapoli: 5,5