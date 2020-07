Mertens non è al top, ma ci prova per Parma: le ultime di formazione

Dries Mertens non è al top dopo il problema fisico avvertito durante la sfida contro l'Udinese, ma proverà a esserci contro il Parma. Sarà decisiva la rifinitura di domani prima della sfida del Tardini. L'edizione odierna del Corriere dello Sport spiega che il principale obiettivo è il Barcellona, vero, ma nell'ultimo periodo Mertens ha giocato poco, venti minuti col Barcellona e mezz'ora con l'Udinese, e per arrivare al top l'8 agosto bisogna 'allenarsi' in campo e dunque Dries cercherà di esserci, domani, con Lozano a sinistra per Insigne, altrimenti El Chucky farà la punta.