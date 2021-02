Mertens non ha ancora la gamba per reggere il tridente: Gattuso studia un nuovo piano-gara

Dries Mertens partirà dall'inizio oggi contro il Benevento, ma non ha ancora la gamba per reggere il tridente. A scriverlo è il Corriere del Mezzogiorno, che spiega dunque il piano-gara che ha in mente Rino Gattuso: "Il Napoli in fase di non possesso dovrebbe scegliere il 4-4-2, con Politano a destra e Insigne a sinistra, Zielinski che s’alza per aiutare Mertens nel pressing alto. Insigne dovrebbe rispolverare alcuni movimenti più volte realizzati durante questo mese d’emergenza, tendendo ad accentrarsi sulla trequarti per ispirare Mertens e Politano che cercheranno d’attaccare la difesa del Benevento orfana di Glik".