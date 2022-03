Mertens sempre più leader: che gesto per i compagni prima di subentrare con l'Udinese!

Nonostante giochi poco, Dries Mertens è una pedina fondamentale per il Napoli. A scriverlo è l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport

© foto di www.imagephotoagency.it

Nonostante giochi poco, Dries Mertens è una pedina fondamentale per il Napoli. A scriverlo è l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport: "Per capire quanto possa contare nel Napoli di Spalletti il carisma e la personalità del bomber belga anche senza il posto fisso da titolare basta riprendere una scena dopo l’intervallo della gara con l’Udinese, l’ultima giocata: Mertens stava per subentrare ma prima del via si è preoccupato di incoraggiare uno per uno i compagni di squadra. Il gol di svantaggio doveva diventare una leva per riportare il Napoli alla vittoria in casa. Ha caricato particolarmente Osimhen, “prevedendogli” il ritorno al gol al Maradona".