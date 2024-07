Mertens svela: "Io collaboratore di Conte? Vi dico la verità"

"È una brava persona e un grande allenatore, ha carisma, è l’uomo giusto al momento giusto"

Dries Mertens ha rilasciato una bella intervista all'edizione odierna della Gazzetta dello Sport. L'attaccante, ora al Galatasaray, ha parlato dei motivi che hanno portato il Napoli ad una stagione orribile dopo la conquista dello scudetto. Il belga, poi, ha risposto alle voci che lo avrebbero voluto in azzurro come possibile collaboratore di Conte.

Sarebbe potuto tornare in Serie A come collaboratore di Conte?

"No, non ne abbiamo mai parlato. Conte, però, l’ho sentito e mi ha fatto una bella impressione. È una brava persona e un grande allenatore, ha carisma, è l’uomo giusto al momento giusto. Per i calciatori del Napoli ci sarà da pedalare, ma va bene così. L’assenza dalle coppe europee è un vantaggio soltanto se in settimana lavori sodo. E con Conte sarà così".