Milan-Napoli è iniziata a giugno con il botta e risposta tra Ibrahimovic e Conte

La data è il 14 giugno, quando Ibrahimovic ha spiegato le ragioni per cui il Milan ha deciso di non puntare su Conte.

Milan-Napoli è iniziata a giugno con il botta e risposta tra Zlatan Ibrahimovic e Antonio Conte, che era stato accostato ai rossoneri prima del suo approdo al Napoli. A scriverne è l'edizione odierna di Tuttosport: "La sfida tra Napoli e Milan prende avvio durante l'estate. Entrambi i club impegnati nella ricerca di un allenatore per iniziare un nuovo ciclo.

La data è il 14 giugno, quando Ibrahimovic ha spiegato le ragioni per cui il Milan ha deciso di non puntare su Conte. Dieci giorni dopo, la replica di Conte: a chiudere temporaneamente il dibattito è stato il tecnico del Napoli che, dopo il Lecce, ha messo in evidenza il divario rispetto al Milan nella scorsa stagione".