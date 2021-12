Milan-Napoli, probabili formazioni Gazzetta: Lozano e Lobotka in panchina

Quale formazione sceglierà Luciano Spalletti per affrontare il Milan? Sarà sicuramente un Napoli in emergenza e, secondo La Gazzetta dello Sport, tra le tante assenze c'è anche quella di Mario Rui. Così al suo posto dovrebbe giocare Di Lorenzo, con Malcuit dall'altro lato. In mediana Demme dovrebbe spuntarla su Lobotka, mentre davanti senza Insigne dovrebbero esserci Politano a destra ed Elmas a sinistra, con Lozano in panchina. Almeno secondo la Rosea.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Florenzi, Tomori, Romagnoli, Ballo-Touré; Tonali, Kessié; Messias, Diaz, Krunic; Ibrahimovic

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Malcuit, Rrahmani, Juan Jesus, Di Lorenzo; Anguissa, Demme; Politano, Zielinski, Elmas; Mertens