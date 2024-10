Milan, senza Abraham Fonseca spera: un altro attaccante può recuperare per il Napoli

vedi letture

Ultime in casa Milan in vista del match contro il Napoli in programma domani sera allo stadio Giuseppe Meazza di Milano. Tammy Abraham sarà sicuramente out in quanto non ha ancora recuperato dal problema alla spalla rimediato contro l'Udinese, mentre c'è qualche speranza di vedere almeno in panchina Luka Jovic.

Come spiega questa mattina Tuttosport, l'attaccante serbo, alle prese con un sovraccarico alla zona pubica, proverà oggi in allenamento e se tutto dovesse andare il verso giusto potrebbe essere convocato per la partita contro la squadra di Antonio Conte. Francesco Camarda sarà comunque aggregato alla prima squadra.