Milik, caso rovente: ADL può chiedergli 1 mln di risarcimento per l'ammutinamento

Si parla di Arek Milik e di un possibile contenzioso legale con il Napoli sull'edizione odierna di Tuttosport. "Quello del polacco è un caso scottante col rischio che il rapporto tra lui ed il Napoli possa sfociare in un tribunale".

Scrive il quotidiano: "Gli avvocati hanno già comunicato all’agente del polacco, David Pantak, che il club potrebbe chiedergli un milione di euro come risarcimento danni per l’ammutinamento del 5 novembre 2019 e per la pubblicità al suo ristorante a Katovice. Milik lo sa e potrebbe chiedere al suo prossimo club di inserire nella cifra da corrispondergli, anche il milione di euro preteso dal Napoli se dovesse perdere la causa".