Libero - La verità è che De Bruyne è un problema più tattico che caratteriale

La verità, però, è che De Bruyne è un problema più tattico che caratteriale. Questo il pensiero del quotidiano Libero, che scrive così sul momento del centrocampista belga: "Dopo la reazione stizzita del belga alla sostituzione nella partita contro il Milan, il “chiarimento” c’è stato, ma le parole del mister nella conferenza di ieri sono state un monito inequivocabile: «Chi mi conosce sa il mio punto di vista su questi comportamenti, chi non mi conosce incappa in qualche errore. Sta a me ripristinare la situazione e ribadire alcuni concetti, in modo che una volta la concedi e la seconda volta no». Uomo avvisato…

La verità, però, è che De Bruyne è un problema più tattico che non caratteriale. Conte sa gestire le personalità forti, come detto, ma la vera difficoltà non è questa. È che la presenza del belga in campo non è ancora organica. Per fargli spazio, il tecnico ha smontato il 4-3-3 dello scudetto, pagando un prezzo più alto di quanto non dicano i buoni risultati in campionato".