Moggi su Libero: "Sarebbe bello se Juve-Napoli si giocasse in campo, non in tribunale..."

Luciano Moggi commenta la sentenza su Juventus-Napoli attraverso le colonne di Libero: "A nessuno è interessato che il Giudice Sportivo, chiesto un supplemento d’indagine, abbia emesso il giudizio con motivazioni strettamente legate al protocollo, e all’inosservanza di esso da parte del Napoli. È bastato infatti uno spiraglio su eventuali cause di forza maggiore, che saranno ovviamente invocate dal Napoli nei giudizi futuri, per alimentare le polemiche su tutto il fronte circa l’equità del giudizio. Ragion per cui ancora una volta il mondo del pallone dovrà trasferirsi dai campi di calcio ai tribunali. E siccome in ogni dove esistono covi di tifosi, anche di diverse estrazioni, occorre vedere in mano a chi andranno le carte e chi dovrà emettere le ulteriori sentenze.

[...] Speriamo solo che la ragione di sport e il buonsenso prevalgano sul tifo, perché le continue polemiche non giovano alla credibilità di questo sport. Sarebbe infatti bello che queste due squadre, che onorano il calcio italiano, potessero contendersi i tre punti sul campo anziché sul tavolo di un giudice"