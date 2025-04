Monza tra le peggiori di sempre: servono 3 punti in 6 gare per evitare il record negativo di punti

vedi letture

Il Monza rischia il nuovo record negativo di punti in Serie A da quando ci sono venti squadre. Lo racconta quest'oggi il Corriere dello Sport, evidenziando che il Monza ne ha 15 e gliene servono 3 nelle prossime sei per non entrare nella storia con un primato decisamente poco invidiabile. Lo ha lasciato intendere anche Alessandro Nesta in conferenza: "Retrocederemo, ma cerchiamo di farlo con dignità e di non peggiorare".

Al momento, il rendimento peggiore di tutti è quello della Salernitana dello scorso anno: 17 punti, e il calendario che si ritrova il Monza fa pensare soltanto a quando scatterà l’aritmetica retrocessione. Intanto, le scorie della sconfitta di Venezia sono gli infortuni di Izzo e Keita che salteranno la gara del Napoli (non convocati, come D'Ambrosio).