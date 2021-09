Mostruoso Osimhen: le pagelle del nigeriano sui quotidiani

Mattattore europeo del Napoli, Victor Osimhen si è preso la scena contro il Leicester nella rimonta che sta addirittura stretta alla squadra di Spalletti. La Gazzetta scrive che da solo "mette in apprensione la statica terza linea inglese" risultando "letale" nella ripresa. Il Corriere dello Sport lo definisce "mostruoso" e sottolinea come dopo qualche tentativo a vuoto non si sia arreso riaprendo i giochi con un lob strepitoso. Tuttosport scrive: "Forse è esagerato dire che "è" il Napoli, ma un gran pezzo di sicuro". Per TMW è l'assoluto trascinatore degli azzurri e il Napoli "si aggrappa alle sue spalle per riprendere il Leicester".

I voti

TMW: 7,5

Gazzetta dello Sport: 7,5

Corriere dello Sport: 8

Tuttosport: 8

Il Mattino: 7,5

TuttoNapoli: 8